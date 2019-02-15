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لحملة جميع المؤهلات

تفاصيل 326 للجنسين في شركات القطاع الخاص

تفاصيل 326 للجنسين في شركات القطاع الخاص
weam.co/573840
الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص عن طرح وظائف للرجال والنساء للأسبوع المقبل من حملة جميع المؤهلات.

وقالت أن الشركات التي أعلنت عن وظائف هي :

شركة المأكولات السريعة (البيك) – وظائف للرجال.
الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة المحدودة (بيبسكو) – وظائف للرجال .

شركة المطاعم الاهلية امريكانا – وظائف للرجال .
الشركة السعودية للتمويل – وظائف للنساء.

شركة المطاعم الاهلية امريكانا – وظائف للرجال.
فندق حياة بالاس – وظائف للنساء.

شركة المختصر للأثاث – وظائف للنساء.
شركة دار الرياض للإستشارات الهندسية – وظائف للرجال.

شركة سنابل السلام – وظائف للنساء .
شركة المطاعم الاهلية امريكانا – وظائف للنساء.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:
http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php

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