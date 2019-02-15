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من خلال برنامج تمهير

وظائف شاغرة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية

وظائف شاغرة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية
weam.co/573845
الرياض- الوئام:

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى أخصائي تطوير تنظيمي من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

ومن ضمن الشروط العامة للتوظيف أن يكون المتقدم  سعودي / سعودية الجنسية مع ضرورة الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الإدارة (إدارة أعمال، إدارة عامة) .

ان يكون حديث التخرج أو خبرة لا تزيد عن سنة وأن لا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية ولم يسبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

ومن ضمن المهام الوظيفية : تحليل العمليات : إجراء الدراسات والتقييمات التنظيمية، وجمع المعلومات المتعلقة بالعمليات وتحليلها. مراقبة الأداء : مراقبة أثر التبسيط وتحليله وتقييمه في ضوء الأهداف المحددة وتحليل الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

تكوين علاقات : تكوين علاقات مع الإدارة والحفاظ عليها، والتواصل مع أصحاب المصلحة حول المشاريع ونتائج أنشطة التبسيط. الإشراف على التحسين المستمر : مواكبة أحدث الاتجاهات في المجال، وتحديد مبادرات التحسين المستمر للعمليات التشغيلية، وتنفيذ هذه المبادرات.

تحسين العمليات : إجراء دراسات تبسيط العمل، وتحسين الأنظمة والعمليات، والإشراف على تنفيذها، وإعداد أدلة للعمليات والإجراءات بهدف مساعدة الإدارة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://www.taqat.sa/web/guest/display-job-post-match-score?jobPostId=6905725

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