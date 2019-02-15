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بذكرى استقلال بلادها

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية ليتوانيا

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية ليتوانيا
weam.co/573848
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة داليا غرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة أخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة داليا غرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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