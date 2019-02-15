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في مدارس البنين لحملة البكالوريوس

تفاصيل الوظائف التعليمية والصحية بالهيئة الملكية

تفاصيل الوظائف التعليمية والصحية بالهيئة الملكية
weam.co/573849
الجبيل- الوئام:

أعلنت إدارة الخدمات التعليمية في الهيئة الملكية عن توفر وظائف صحية وتعليمية شاغرة للعمل في مدارس البنين لحملة البكالوريوس.

وقالت أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية: مشرف صحي – معلم تاريخ – معلم جغرافيا – معلم تربية بدنية – معلم لغة إنجليزية – معلم تربية خاصة (مسار نطق وتواصل) – معلم تربية خاصة – مسـار إعاقـة عقلية/فكـرية – مرشد طلابي (تخصص علم نفس) – مرشد طلابي (تخصص علم اجتماع) – معلم حاسب آلي.

معلم تربية فنية – معلم فيزياء – معلم تربية إسلامية – معلم لغة عربية – معلم رياضيات – أخصائي تخطيط اقتصادي – أخصائي مكافحة أوبئة – أخصائي تدريب.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي :

https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Jubail/E-Services/CareersPortal/Pages/JobSearch.aspx

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