التعليقات: 0

عقد اجتماعين في نيويورك

مادورو يكشف عن مفاوضات «سرية» مع البيت الأبيض

مادورو يكشف عن مفاوضات «سرية» مع البيت الأبيض
weam.co/573854
كراكاس -الوئام:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن وزير خارجيته خورخي أرياسا عقد في نيويورك اجتماعين لعدة ساعات مع مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز.

وقال مادورو في حديث نقله موقع “روسيا اليوم” عن وكالة “أسوشيتد برس” إن الوزير أرياسا دعا ممثل الولايات المتحدة للقدوم إلى فنزويلا “بشكل رسمي أو سري”.

وأضاف مادورو: إذا أراد أبرامز أن يجتمع معي، فليخبرني متى وأين وكيف، وسأكون في انتظاره.

كما أعرب مادورو عن أمله في الاجتماع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب لحل الأزمة الناجمة عن اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ونصّب المعارض خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد الأربعاء الماضي واعترفت به دول عدة على رأسها الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

توجه أميركي لتغريم «فيسبوك» مليارات الدولارات

توجه أميركي لتغريم «فيسبوك» مليارات الدولارات

بالفيديو: ناسا تتحدث عن اكتشاف محتمل لـ«حفرة نيزكية» عملاقة

بالفيديو: ناسا تتحدث عن اكتشاف محتمل لـ«حفرة نيزكية» عملاقة

مقتل 5 بينهم 3 أمريكيين بتحطم طائرة في كينيا

مقتل 5 بينهم 3 أمريكيين بتحطم طائرة في كينيا

إلغاء 2500 رحلة جوية بسبب عاصفة شتوية بأميركا

إلغاء 2500 رحلة جوية بسبب عاصفة شتوية بأميركا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>