أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق

لندن- الوئام:

تحرك الذهب في نطاق ضيق بلغ أربعة دولارات يوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لإشارات على تحقيق تقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تلقى المعدن بعض الدعم من مخاوف بشأن تباطؤ عالمي في أعقاب بيانات اقتصادية سيئة من الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب 0.1 بالمئة إلى 1313.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة مسجلا 1316.90 دولار للأوقية.

وسيلتقي اثنان من مفاوضي البيت الأبيض بالرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق يوم الجمعة، لكن لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الخميس إنه لم يُتخذ قرار بعد بتمديد الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الأول من مارس آذار.

وأذكت بيانات ضعيفة لقطاع التجزئة بالولايات المتحدة المخاوف من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، بينما تباطأ تضخم أسعار سلع المصانع الصينية للشهر السابع على التوالي في يناير كانون الثاني مسجلا أضعف وتيرة منذ سبتمبر أيلول 2016.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1413.50 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.61 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 784.25 دولار للأوقية.