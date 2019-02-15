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يجب معالجة أصل المشكلة

المعارضة السورية تربط استمرار الإرهاب ببقاء الأسد

المعارضة السورية تربط استمرار الإرهاب ببقاء الأسد
weam.co/573868
دمشق- الوئام:

أعربت المعارضة السورية عن اعتقادها بأن هزيمة الإرهاب في سوريا ستكون مستحيلة ما لم ينتهِ حكم الرئيس السوري بشار الأسد، قائلة إنه يجب معالجة أصل المشكلة.

وقال نصر الحريري، كبير مفاوضي المعارضة السورية، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية للأنباء، إنه ليس كافياً أن تتم معالجة أعراض المرض ببساطة، مضيفاً: لن يختفي الإرهاب دون مهاجمة جذوره. إنه ينبع من قمع وجرائم وفوضى نظام الأسد.

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي خسر معظم معاقله السابقة في سوريا تقريباً. وتقاتل قوات تقودها وحدات حماية الشعب الكردية حالياً في آخر معقل للتنظيم شرقي سوريا.

وتدعو المعارضة إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. ويقول الحريري إنه بدون ذلك ستذهب كل الأموال المخصصة لمحاربة داعش هباء. مضيفاً: سيظهر داعش مرة أخرى في مكان آخر وشكل آخر.

ويرى زعيم المعارضة أن اللجنة الدستورية السورية المزمع تشكيلها لن تؤدي إلى حل سياسي.

وقال: بعد كل المحاولات السياسية الروسية لإحداث اضطراب بالعملية السياسية، نحن مقتنعون بأن اللجنة ستولد ميتة.

وتعمل حليفتا الحكومة السورية، روسيا وإيران، بجانب تركيا على إطلاق تلك اللجنة بعد اجتماع في مدينة سوتشي الروسية. ومن المتوقع أن تعمل اللجنة تحت توجيه الأمم المتحدة.

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