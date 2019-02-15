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لمرحلتي الماجستير والدكتوراه

جامعة الملك خالد تستقبل 4217 طلبًا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا

جامعة الملك خالد تستقبل 4217 طلبًا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا
weam.co/573874
ابها- الوئام:

استقبلت جامعة الملك خالد من خلال بوابة القبول الإلكترونية خلال الشهر الماضي 4217 طلبًا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي القادم 1441هـ لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وشملت الطلبات 1806 متقدمين و 2411 متقدمة، فيما بلغ عدد الطلبات على برامج الماجستير 3170 طلبًا، وفي الدكتوراه 1047 طلبًا، موزعة على 49 برنامجًا .

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فائع، أن إجراءات المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات ستتم بالتعاون مع الكليات خلال الأسابيع القادمة، فيما سيعلن شهر شعبان القادم مواعيد القبول في برامج الماجستير مدفوعة الرسوم في عدد من كليات الجامعة.

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