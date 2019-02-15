إمارة منطقة القصيم توثق الزيارة الملكية إلى المنطقة بـ 235 صفحة

واس- الوئام:

وثقت إمارة منطقة القصيم، الزيارة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ إلى منطقة القصيم، وذلك من خلال إصدار توثيقي ضم أكثر من 235 صفحة تحمل بين طياتها أكثر من 87 صورة متنوعة للزيارة الملكية الكريمة لمنطقة القصيم.

وأوضح مستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم بن سعد الماجد، أن الإصدار التوثيقي للزيارة الملكية اشتمل على أبرز ما نشرته وسائل الإعلام المحلية ومشاعر المواطنين بهذه المناسبة, فيما تصدر الإصدار كلمة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بهذه المناسبة الكريمة التي عبرا من خلالها عن سعادتهما بالزيارة الكريمة التي تعبر عن قوة العلاقة بين القيادة الرشيدة, وبين الشعب الكريم.

وأشار إلى أن الإصدار يشمل على رصد شامل للزيارة الكريمة والمشروعات التنموية التي جرى تدشينها والمشروعات التي جرى وضع حجر الأساس لها, بالإضافة إلى مظاهر الاحتفالات التي شهدتها المنطقة بهذه المناسبة.

وبيّن المستشار الماجد، أن الإصدار يحتوي على رصد لمشاعر المواطنين والمسؤولين والأعيان, من خلال توثيق مشاركاتهم الإعلامية التي عبروا من خلالها عن مشاعر الغبطة والسرور وجددوا من خلالها ولاء البيعة والطاعة للقيادة ـ حفظها الله ـ.

وأفاد بأن الإصدار قُسم إلى عدة أقسام اشتمل على “في حب سلمان” و”القصيم المكان والتاريخ” و”الزيارات الملكية إلى منطقة القصيم” و”سلمان العزم في القصيم” و”ولي العهد يأسر القلوب” و “القصيم تتنفس تنمية”, بالإضافة إلى كلمات أوبريت “تباشير سلمان” وعدد من اللوحات المتنوعة والمنجزات التي تعانق الحاضر والمستقبل لمنطقة القصيم, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.