التعليقات: 0

“البيئة” تستقبل 36 بلاغا لمخالفات الاحتطاب الجائر خلال يناير

“البيئة” تستقبل 36 بلاغا لمخالفات الاحتطاب الجائر خلال يناير
weam.co/573899
الرياض- الوئام

استقبلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة، 36 بلاغًا خلال يناير 2019م من 8 مناطق تشمل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، عسير، الجوف، تبوك.

وأوضحت الوزارة، أن البلاغات الواردة على رقم البلاغات المجاني، توزعت على منطقة الرياض بـ 14 بلاغًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ 8 بلاغات، ومنطقة عسير 4 بلاغات، والقصيم 3 بلاغات، وكذلك المدينة المنورة 3 بلاغات، بالإضافة إلى حائل ببلاغين، والجوف بلاغ واحد، ومنطقة تبوك بلاغ واحد.

وأكدت الوزارة، أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات حفاظًا على البيئة، ومنعًا لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي تشكل خطرًا على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرت حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.

روابط ذات صلة

“البيئة” تطمئن ملاك الخيل بشأن انتشار “الإنفلونزا الموسمية”

“البيئة” تطمئن ملاك الخيل بشأن انتشار “الإنفلونزا الموسمية”

“البيئة” تطلق حملة تحصين الأبقار ضد “الحمى القلاعية” في جميع المناطق

“البيئة” تطلق حملة تحصين الأبقار ضد “الحمى القلاعية” في جميع المناطق

“البيئة” تخصص 326 مليون متر مربع لإقامة محمية طبيعية بالأحساء

“البيئة” تخصص 326 مليون متر مربع لإقامة محمية طبيعية بالأحساء

“البيئة” تفحص وترقم 1500 رأس من الإبل خلال الأسبوع الأول بمهرجان الملك عبدالعزيز

“البيئة” تفحص وترقم 1500 رأس من الإبل خلال الأسبوع الأول بمهرجان الملك عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>