إخلاء 75 شخصا من أحد فنادق المدينة إثر حريق

قال العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إن “مدني المدينة” تبلغ “عند الساعة 13:25 من ظهر اليوم (الجمعة)، عن حادث حريق بأحد فنادق شارع أبا ذر في المدينة المنورة”.
وأوضح الجهني، في بيان، أنه “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ إذ اتضح أن الحريق اقتصر على غرفتين بالدور الثالث المتكرر، وتمت السيطرة على الحادث دون إصابات ولله الحمد، وإخلاء 75 شخصا من المتواجدين بالفندق احترازياً”.
واستطرد: “تمت مباشرة الحالة من قبل مسؤولي السلامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموقع، وتسليم الحادث لمندوب هيئة السياحة والآثار، لاستكمال ما يلزم من إجراءات”.