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واشنطن تفرض عقوبات على 5 مسؤولين مقربين من الرئيس الفنزويلي مادورو

واشنطن تفرض عقوبات على 5 مسؤولين مقربين من الرئيس الفنزويلي مادورو
weam.co/573931
متابعات- الوئام

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 5 مسؤولين فنزويليين، بينهم وزير النفط الفنزويلي.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تشمل كلا من وزير النفط مانويل سالفادور كيفيدو فرنانديز، والمسؤول في الاستخبارات الفنزويلية هيلديمارو خوسيه رودريغيز موكورا، والمسؤول الأمني الرفيع رفائيل أنريكي باستاردو ميندوزا، ومسؤولين أمنيين آخرين.

وفرضت الولايات المتحدة في الـ 28 من يناير الماضي، عقوبات على شركة النفط الفنزويلية الحكومية PDVSA، وجمدت أصولًا لها بقيمة 7 مليارات دولار وحظرت على الجهات الأمريكية التعامل معها.

واستهدفت الولايات المتحدة، المسؤولين الفنزويليين والجهات الحكومية بالعقوبات منذ عام 2015.

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