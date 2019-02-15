وصول أكثر من 3.4 مليون معتمر وإصدار أكثر من 3.8 مليون تأشيرة

واس - الوئام:

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 3,896,580 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 9 جمادى الآخرة لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 3,454,398 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 431,293معتمرًا، منهم 297,147 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 134,146 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 3,023,105 معتمرين بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة الذي بلغ 10,124موظفا، منهم 8,386من الذكور، و1,738من الإناث.

ووصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 3,069,062 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 357,165 معتمرًا، وسجل وصول 28,171معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 863,317، تليها إندونيسيا 564,273، بعدها الهند 373,781، ثم اليمن 191,214، وماليزيا خامسا 185,716معتمرًا. وتأتي بعدها كل من : مصر 177,695، تركيا 143,074، الجزائر 119,545، الأردن 97,552، بنجلاديش .86,476.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.