التعليقات: 0

في نسخته الثالثة

إعلان مواعيد التسجيل بسباقات الهجن في مهرجان الملك عبدالعزيز

إعلان مواعيد التسجيل بسباقات الهجن في مهرجان الملك عبدالعزيز
weam.co/573935
واس - الوئام:

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مواعيد تسجيل الراغبين في دخول منافسات سباقات الهجن في النسخة الثالثة من المهرجان، والمقامة حاليًا في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.

وأوضحت إدارة المهرجان أن التسجيل سيبدأ غدًا ويستمر حتى الاثنين 19 فبراير الجاري في مقر إدارة التسجيل، الواقع على شارع سوق الدهناء بموقع المهرجان.

وبينت الإدارة أن مواعيد التسجيل ستكون على فترتين يوميًّا، حيث ستكون الفترة الأولى من الـ 9.00 صباحًا وحتى الـ 12.00 ظهرًا، بينما تبدأ الفترة الثانية من الـ 3.00 عصرًا وحتى الـ 6.00 مساءً.

روابط ذات صلة

“البيئة” تفحص وترقم 1500 رأس من الإبل خلال الأسبوع الأول بمهرجان الملك عبدالعزيز

“البيئة” تفحص وترقم 1500 رأس من الإبل خلال الأسبوع الأول بمهرجان الملك عبدالعزيز

3 لجان تتوعد العابثين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

3 لجان تتوعد العابثين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

إرث المملكة الثقافي وتراثها الوطني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إرث المملكة الثقافي وتراثها الوطني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة

انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>