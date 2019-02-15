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ترامب: سنفعل قانون حالات الطوارئ الوطنية اليوم لبناء الجدار مع المكسيك

ترامب: سنفعل قانون حالات الطوارئ الوطنية اليوم لبناء الجدار مع المكسيك
weam.co/573939
متابعات- الوئام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيوقع على تفعيل قانون حالات الطوارئ الوطنية، اليوم، لبناء الجدار مع المكسيك، موضحًا أنه سيستخدم صلاحياته التنفيذية لتمويل الجدار.

وأضاف في كلمة له، اليوم الجمعة، أن القانون سيسمح لواشنطن بجمع الأموال لبناء الجدار، بهدف تحقيق الأمن على الحدود مع المكسيك، وقف الهجرة غير الشرعية، وأيضًا وقف تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود الجنوبية

وأوضح ترامب، أن محادثات التجارة مع الصين تسير بشكل جيد للغاية، مشيرًا إلى أن هناك تقارب أكثر من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين.

ولفت إلى أنه سيتم إصدار إعلان بشأن الحرب على داعش خلال 24 ساعة بعد نجاح واشنطن في القضاء على التنظيم، فضلًا عن صدور إعلان مهم بشأن سوريا خلال 24 ساعة.

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