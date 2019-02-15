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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدا
weam.co/573947
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/02/16 في المملكة، قائلة إنه يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق “القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة”.

وشملت التوقعات، أن يبقى الطقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، الأجزاء الجنوبية من وسط المملكة، المرتفعات الجنوبية الغربية”.

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