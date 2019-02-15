القائد السابق للقوات البريطانية عن ألغام الحوثيين: محنة طويلة الأمد

الوئام - متابعات

أطلق القائد السابق للقوات البريطانية الجنرال سير مايكل جاكسون تحذيرا بشأن الآثار المروعة التي ستخلفها مئات الآلاف من الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، معتبرا أنها “محنة طويلة الأمد”.

وقال جاكسون في مقاله عبر صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: إن “الإرث الأكثر ديمومة للحرب هو الخسائر البشرية المروعة لهذه الألغام التي خلفها الحوثيون هناك”.

وأوضح أن حجم التحدي هائل، بسبب وجود عدد كبير جدا من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي تم زرعها هناك، إلى جانب بقايا الذخائر غير المتفجرة، التي يتبين من كثير منها أنها من إيران وحزب الله.

وأشار إلى أن الأمر الأكثر قلقًا، أن هذه الألغام تستهدف المدنيين، مع وجودها داخل المنازل والحقول والموانئ، لكن بعيدًا عن تسببها في وقوع خسائر بين صفوف المدنيين والجيش، هذه الاستراتيجية جعلت العودة إلى الحياة الطبيعية أمرا بالغ الصعوبة في تلك المنطقة التي تحررت من سيطرة الحوثيين، وستكون عملية إعادة بناء البنية التحتية الأساسية التي دمرتها الحرب، أكثر صعوبة بكثير وأبطأ وأكثر إيلاما.

وأكد أنه يجب مساءلة المسؤولين عن ذلك يوما ما، حيث إن الآثار الضارة لتلك الألغام الأرضية ستمتد لأجيال قادمة.