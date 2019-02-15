بعشرة لاعبين.. الليوث تنتصر وتواصل زحفها لمراكز المقدمة

عبدالعزيز السديري-الرياض

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من مواصلة صراعه على مراكز المقدمة في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد تغلبه على ضيفه الوحدة مساء اليوم بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وخاض الليوث اللقاء بعشرة لاعبين ابتداء من الدقيقة ’27 بعد طرد محترفه البرازيلي سيباستيان دي فريتاس، إلا أن الفريق استطاع رغم النقص من تسجيل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة ’45 عن طريق البرازيلي لويس أنطونيو من نقطة الجزاء.

وقفز الشباب بعد الانتصار إلى المركز الثالث متخطياً منافسه الأهلي بفارق نقطة مع اقترابه من وصيف الدوري وتقليصه للفارق إلى 6 نقاط، فيما استمر الوحدة بالمركز السادس برصيد 31 نقطة.