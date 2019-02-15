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تحذير هام من “أمن الطرق” للسائقين في الرياض

تحذير هام من “أمن الطرق” للسائقين في الرياض
weam.co/573991
الوئام - متابعات

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة مستخدمي الطرق في منطقة الرياض بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرا لما تشهده بعض الطرق من أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/02/16 في المملكة، قائلة إنه يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق “القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة”.

وشملت التوقعات، أن يبقى الطقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، الأجزاء الجنوبية من وسط المملكة، المرتفعات الجنوبية الغربية”.

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