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ضبط 2914 مركبة متوقفة في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة

ضبط 2914 مركبة متوقفة في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة
weam.co/573996

نفذت هيئة المرور حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفادت الهئة في بيان عبر موقعها على تويتر، بأن إدارات المرور المختلفة في مناطق المملكة ضبطت، الجمعة، 2914 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن العمل اليمداني التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لعدم التعرض إلى العقوبات المقررة.

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