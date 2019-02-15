جمهور الاتحاد ملّ الصبر والرائد يزيدهم مُرّ #الاتحاد_الرايد

بعد 4 جولات من النتائج المقبولة من حيث النتائج للفريق الاتحادي، خرج اليوم بتعادل بطعم الخسارة من أمام مضيفه الرائد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة.

و عاد الاتحاد إلى نقطة الصفر حين استقبلت شباكه هدف الرائد عند الدقيقة السابعة من انطلاقة اللقاء، و هو ما بعثر أوراق مدرب الاتحاد وشتت تركيز لاعبيه في اللقاء، وبين فرصة هنا وفرصة هناك واستحواذ اتحادي أفضل ما يوصف به بأنه سلبي، استمر التقدم للرائد المضيف حتى الدقيقة تسعين حين تمكن عبدالرحمن الغامدي من الاستفادة من عرضية فهد المولد وأسكنها الشباك، ليخرج الاتحاد بنقطة بدلاً من خروجه خالي الوفاض.