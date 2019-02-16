حكومة سعد الحريري تنال ثقة مجلس النواب اللبناني عقب أيام من مناقشات البيان الوزاري

الوئام - متابعات

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري مساء الجمعة ثقة مجلس النواب بـ111 صوتاً من أصل 128 نائباً.

وحجب 6 نواب الثقة عن الحكومة، وهم: أسامة سعد، بولا يعقوبيان، جميل السيد، الياس حنكش، سامي جميل، ونديم جميل فيما غاب عن جلسة منح الثقة 11 نائباً.

واختتم مجلس النواب اللبناني جلسات الثقة مساء الجمعة بعد أن اجتمع النواب على مدى ثلاثة أيام تحدث خلالها 54 نائبا.

وفي نهاية الجلسة توجه رئيس الوزراء سعد الحريري الى النواب مؤكداً أن التوافق بين مختلف الأحزاب هو الطريق الوحيد الى الحل. واستغرب اعتبار البعض مؤتمر “سيدر” رشوة دولية للقبول بالتوطين، مؤكداً أن “هذه أوهام اقتصادية وسياسية لا علاقة لها بالحقيقة”. وأضاف أن أمام الحكومة “برنامج واضح لتحويل الأقوال الى أفعال”، مطالباً المعترضين بتقديم البديل عن برنامج الحكومة.

وأكد الحرير أن “2019 سيكون عام إيجاد الحل لمشكلة الكهرباء.. فقرار الحكومة هو العمل ثم العمل والحكومة بحاجة الى تعاون اللبنانيين”. وتوجّه الحريري إلى اللبنانيين قائلاً إنه يعرف أوجاعهم وطموحاتهم وسيعمل على إيجاد فرص عمل للشباب، طالباً ثقة المجلس على هذا الأساس. وعلى هذا الأساس نالت الحكومة ثقة 111 نائباً.

وتأّلفت هذه الحكومة بعد تعثر دام قرابة 9 أشهر تلت الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/أيار الماضي.

وتوصلت القوى السياسية اللبنانية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي إلى تشكيلة حكومية جديدة، تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الكتائب.