دبي- الوئام:

يفتح ملعب زعبيل بدبي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والوصل، وذلك اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019، الموافق 11 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

خسر الراقي مباراته الأخيرة أمام فريق النصر بهدفين مقابل هدف فريد، في إطار منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وبهذه الخسارة ظل الفريق في المركز الثالث مؤقتًا برصيد 36 وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الرابع الذي تبقى له مباراة أمام الوحدة في نفس الجولة، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

على الجانب الآخر يعيش فريق الوصل أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن في دوري الخليج العربي.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

ويحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق الظفرة صاحب المركز العاشر.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام بني ياس وانتهت بخسارة الفهود بهدفين مقابل هدف، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في اثنين وخسر في 9 مواجهات.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

سيتواصل غياب المدافع الدولي معتز هوساوي أمام الوصل بداعي الإصابة، ولن يفتقد الراقي أي لاعب آخر بسبب الإصابة أو الإيقاف.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

سيبدأ خورخي فوساتي بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للراقي، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، خواردو، دي سوزا، المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد الثنائي عمر السومة، دجانيني تفاريس.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

لن يفتقد فريق الوصل أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وستكون كل الأوراق جاهزة أمام المدرب لورينت ريجيكامب لخوض هذه المباراة الصعبة.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

سيبدأ المدرب الروماني بنفس الطريقة التي يقود بها الفريق مبارياته، وكالمعتاد سيدفع بالثلاثي البرازيلي القوي فينيسيوس وكايو ودي ليما لقيادة هجوم الفهود في هذه المباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

من جانبه كشف نادي الأهلي السعودي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد الشافي، عن قائمة لاعبيه الأجانب في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال .

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

واختار الأوروجواياني خورخى فوساتى، المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، خمسة لاعبين أجانب في قائمة الفريق التي سيخوض على إثرها منافسات الدور ربع النهائي بالبطولة العربية وهم، عمر السومة، ودجانينى تفاريس، ومحمد عبد الشافى، ونيكولاى ستانسيو، وباولو دياز.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

موعد مباراة الأهلي والوصل في كأس زايد للأبطال

البطولة: كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)

المباراة: الأهلي السعودي ضد الوصل الإماراتي

الملعب: ملعب زعبيل في دبي

الموعد: السبت 16 فبراير 2019،11 جمادى الآخرة 1440 هجريًا،15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة:

قناة ابوظبي الرياضية