الرياض- الوئام:

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والاتحاد السكندري، وذلك اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019، الموافق 11 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

حقق الزعيم فوزًا مهمًا في مشواره نحو الحفاظ على الصدارة على حساب القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء الماضي على استاد جامعة الملك سعود.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 20 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

على الجانب الآخر يقدم الاتحاد موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، فحتى الآن وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق السكندري أن يبقى في المنطقة الدافئة وبقى في المركز العاشر لحادي عشر برصيد 24 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وبفارق نقطة واحدة عن سموحة صاحب المركز التاسع حاليًا في جدول الترتيب، بعد أن حقق الانتصار في 5 مباريات وتعادل في تسع وخسر في 8 مواجهات.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

سيستمر غياب عمر عبد الرحمن “عموري” عن الهلال في المباراة ضد الاتحاد بداعي الإصابة، بالإضافة إلى الثلاثي جوناثان سوريانو، سالم الدوسري، سلمان الفرج لنفس السبب، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

سيبدأ المدرب زوران ماميتش بنفس الطريقة التي أعاد عليها منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد الحبسي، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو وعطيف في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

لن يغيب عن الفريق السكندري في المباراة ضد الهلال السعودي أي لاعب بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

سيدفع حلمي طولان بكل أسلحته أمام الزعيم، وسيعتمد على بازوكا وأكاكبو في خط الدفاع، وسيدفع بالثلاثي رزاق سيسيه، خالد قمر، إيمانيول بيناهيني في الخط الأمامي لزعيم الثغر.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

تقترب المواجهة المرتقبة بين ناديي الهلال والاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ 8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية) شيئاً فشيئاً ومع ترقب الجمهور للقاء الهام في البطولة العربية هناك بعض الحقائق قبل مباراة اليوم السبت المقبل الموافق 16 فبراير في استاد جامعة الملك سعود بالرياض، على أن يُلعب لقاء العودة في الإسكندرية يوم 25 من الشهر ذاته.تتكون الحقائق عن المباراة كالتالي:

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

أول الدوري السعودي يواجه ثاني عشر الدوري المصري: فالهلال متصدر الدوري وهو أقوى هجوم بـ 51 هدف في البطولة المحلية ولم يدخل مرماه سوى 22 هدف فقط ، أما نادي الاتحاد فيقبع في المركز الثاني عشر ودخل مرماه 38 هدفاً بينما أحرز 26 هدفاً.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

تعتبر المباراة المقبلة هي أول مواجهة تاريخياً بين الفريقين سواء ودياً أو على المستوى الرسمي.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

يقود الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الهلال الكرواتي زوران ماميتش، أما نادي الاتحاد السكندري فيقوده مدرب مصري وهو حلمي طولان المدرب السابق للعديد من أندية الدوري المصري أبرزها الزمالك.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

لم يدخل مرمى نادي الهلال خلال مباريات البطولة العربية أي هدف، بينما مُني مرمى الاتحاد السكندري بـ 5 أهداف في 7 مباريات، حيث خاض الفريق المصري البطولة من الأدوار التمهيدية.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

فاز الهلال في كل مبارياته سواء داخل أو خارج الأرض وكانت أكبر نتيجة فاز بها على حساب نادي النفط العراقي بنتيجة 4-0.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

أما نادي الاتحاد السكندري ففاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر في لقاء وحيد كان أمام نادي الزمالك، وكان أكبر فوز لنادي الاتحاد على حساب نادي أساس تيليكوم من جيبوتي بنتيجة 8-0.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

موعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس زايد للأبطال

البطولة: كأس زايد للأبطال (البطولة العربية)

المباراة: الهلال السعودي ضد الاتحاد السكندري (مصر)

الملعب: استاد جامعة الملك سعود

الموعد: السبت 16 فبراير 2019،11 جمادى الآخرة 1440 هجريًا،18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة:

أبو ظبي الرياضية