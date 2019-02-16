لندن- الوئام:

يلتقي مساء اليوم السبت الموافق 16-2-2019 فريقا مانشستر سيتي ونيو بورت كونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويعيش المان سيتي هذه الأيام لحظات تاريخية حيث تصدر قائمة أكثر الأندية تمريراً في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي بموقع “تويتر”، أن الفريق السماوي قام بـ 18865 تمريرة، يليه تشيلسي بـ 18006 تمريرة ثم ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر بـ 16449 تمريرة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول صاحب المركز الثاني من 26 مباراة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وحقق مانشستر سيتي فوزاً كاسحاً على تشيلسي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الجولة الـ 26 من منافسات البطولة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي في مباراة اليوم :

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : دانيلو – ستونز – اوتاميندي – زينتشينكو.

خط الوسط : جوندوجان – دي بروين – فودين – رياض محرز – ليروي ساني.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

من جهة اخرى حدد مانشستر سيتي الإنجليزي، الصفقة الأولى التي يسعى لإبرامها في الصيف المقبل، لتعويض نجمه البرازيلي فيرناندينيو.

وأشارت صحيفة “ذا صن” إلى تحضير مانشستر سيتي لعرض قوي يصل إلى 70 مليون إسترليني من أجل الفوز بخدمات الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب وسط نادي ليون الفرنسي، في ظل منافسة شرسة من نادي مانشستر يونايتد.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وأضافت الصحيفة، أن السيتي يراقب أيضًا زميله في ليون حسام عوار، لكن سيكون تركيز النادي الإنجليزي على التعاقد مع ندومبيلي في المقام الأول.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وينتهي عقد ندومبيلي مع ليون في 2023، وسيجد السيتزينز صعوبة في حسم الصفقة، في ظل وجود أنباء عن مفاوضات يوفنتوس أيضًا مع اللاعب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان السيتي قد خسر صفقات عدد من لاعبي الوسط في الفترة الماضية، منها فريد لصالح اليونايتد وجورجينيو لصالح تشيلسي، وأخيرًا فرينكي دي يونج لصالح برشلونة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

يذكر أن ندومبيلي شارك مع ليون في 33 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف آخرين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت في كأس الاتحاد الإنجليزي

البطولة: كأس الاتحاد الإنجليزي

المباراة: نيو بورت ضد مانشستر سيتي الدور 5

التوقيت: اليوم السبت الموافق 16-2-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

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