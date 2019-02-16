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الشرطة نفذت مداهمة

معلومات سرية تنقذ مقدونيا الشمالية من هجوم داعش

معلومات سرية تنقذ مقدونيا الشمالية من هجوم داعش
weam.co/574039
مقدونيا- الوئام:

قالت وزارة الداخلية في جمهورية مقدونيا الشمالية في بيان إن الشرطة نفذت مداهمة على عدد من المواقع لمنع هجوم محتمل دبره أنصار تنظيم داعش.

وأضافت الوزارة أنها نفذت العملية بعد تبادل معلومات مع “دولة شريكة” دون الإفصاح عن تلك الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ضبطت أغراضاً وأجهزة متصلة بهجوم محتمل، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل.

كما أصدرت السفارة الأمريكية في سكوبيا تحذيراً أمنياً لمواطنيها في مقدونيا الشمالية أمس الجمعة، من “تهديد مرتفع من هجمات إرهابية مستلهمة من الفكر المتطرف في مقدونيا الشمالية”.

وتقدر السلطات في الجمهورية اليوغوسلافية السابقة أن ما يصل إلى 130 من مواطنيها قاتلوا أو يقاتلون مع جماعات إسلامية متشددة في سوريا والعراق.

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