الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

نيويورك- الوئام:

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيتريث في تشديد السياسة النقدية، بينما سجل البلاديوم مجددا أعلى مستوى له على الإطلاق بدعم من نقص مستمر في المعروض.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1321.38 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، هو أعلى مستوى له منذ أول فبراير.وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1322.10 دولار للأونصة.

وينهي المعدن الأصفر الاسبوع على مكاسب صغيرة بعد أن انحصر في نطاق ضيق معظم الأسبوع.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.2% إلى 1432 دولارا للأونصة، مسجلا ثاني أسبوع من المكاسب.

وفي وقت سابق قفزت الأسعار مجارية أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 1434.50 دولار الذي لامسته في السابع عشر من يناير.