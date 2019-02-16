مطالب بسجن رئيس حملة ترامب 19 عاماً على الأقل

واشنطن- الوئام:

قال مكتب المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن بول مانافورت رئيس الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5ر19 عاماً و5ر24 عاماً.

وأدين مانافورت (69 عاماً) في أغسطس الماضي من قبل هيئة محلفين في محكمة بولاية فيرجينيا بثماني اتهامات مالية من بينها الاحتيال على بنوك وسلطات الضرائب الأمريكية وغيرها.

وكتب مكتب مولر في توصية من 26 صفحة للحكم بشأنه وحصلت عليها شبكة (سي إن إن) “في النهاية، لقد تصرف مانافورت لأكثر من عقد وكأنه فوق القانون وحرم الحكومة الاتحادية ومؤسات مالية متنوعة من ملايين الدولارات”.

وأضافت التوصية: “يجب أن يعكس الحكم الصادر في هذه القضية خطورة تلك الجرائم ويردع مانافورت وغيره من التورط في مثل هذا السلوك”. وسيصدر الحكم بحق مانافورت القاضي: “تي إس إيليس” الذي لم يحدد بعد موعداً لذلك.