جماهير الاتحاد تتساءل.. هل تواجد حكم «VAR» وفقاً لما أعلن؟

جدة- الوئام- محمد بن نافع :

صبت جماهير نادي الاتحاد جام غضبها على لجنة الحكام بعد الأداء السيء لحكام مباريات فريقها أمام كلاً من التعاون والرائد في الجولتين (19-20) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خصوصاً وأن الفريق بات على المحك وفي مرحلة حرجة وتاريخية كونه مهدد بالهبوط بعد احتلاله للمركز ماقبل الأخير في سلم الترتيب للدروي.

وما أثار الإستغراب ووضع لجنة الحكام في موقف محرج ما أثاره أحمد الأمير والحاصل على الماجستير في القانون الرياضي من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيما يخص حكم الـ (VAR) البولندي كرزيستوف ياكوبيك في مباراة الرائد والاتحاد متسائلاً هل الحكم المكلف من قبل لجنة الحكام بتقنية الفيديو متواجد فعلياً في المباراة.

وكتب الحكم كرزيستوف ياكوبيك المسمى كحكم VAR في مباراة الرائد والاتحاد يقود اليوم مباراة كحكم ساحة بالدوري البولندي بين فريقي كورونا وليتشيا هل فعلاً كان ياكوبيك موجود في مباراة الرائد والاتحاد لا أعتقد ذلك .

وتابع : هناك اشتراطات محددة لحكام الفيديو كما توضحها منها أن يكون الحكم المختار من أفضل الحكام في الدوري – كما ان الصورة الثانية توضح كيفية اختيار الحكام لإدارة المباريات ومنهم حكام الفيديو حيث تنص على أن الحكام المختارين يجب ان يجتازوا الإختبارات الطبية والفنية واللياقية.

وأضاف: حكم الفيديو البولندي كرزيستوف ياكوبيك حكم دولي من بولندا وموجود اسمه في قائمة الفيفا للحكام الدولين المرخصين لإدارة المباريات على المستوى الدولي – اذا لماذا ظهر حكم سعودي اخر معه واسمه غير موجود ولا تنطبق عليه الاشتراطات؟ – اتمنى من الاتحاد السعودي ولجنة الحكام ان توضح الامر.

واستطرد بالقول: من اشتراطات الفيفا المُلزمة على الحكام الدوليين ان يكونوا متواجدين في المدينة التي سوف تقام فيها المباراة قبل يومين من موعد إقامتها او على اقل تقدير يوم كيف خالف ذلك حكم الفيديو ياكوبيك وتواجد بالاتحاد والرائد ولديه مباراة اليوم في الدوري البولندي.

وقد تفاعلت الجماهير السعودية مع تلك التغريدات مطالبةً اتحاد كرة القدم بإيضاح كل ذلك حتى لا تتأثر المنافسة سلباً ولا تنعكس على الوضع العام في الدوري .

الجدير ذكره أنه تم مؤخراً تكليف الحكم الدولي السابق خليل جلال كرئيس للجنة الحكام .