تعّرف عليها: 7 نصائح أمنية لإيقاف سرقة بياناتك

متابعات -الوئام:

في ظل استغلال المعلومات الشخصية، يجري الكثير من التجاوزات، وتحدث خروقات للبيانات بصفة مستمرة، فلا توجد حماية مضمونة، حيث يمكن أن يتحول التطبيق الذي يتصرف بشكل جيد اليوم إلى تطبيق سيء غداً إذا بيعت الشركة المطورة للتطبيق، أو تغير اتجاهها.

لذا نستعرض فيما يلي أبرز 7 نصائح أمنية لحماية بياناتك الشخصية عند استخدام التطبيقات، وإيقاف سرقة البيانات من قبل التطبيقات.

استخدم كلمات مرور قوية

تعتبر مسألة وجود كلمة مرور قوية بمثابة الخطوة الأولى للحفاظ على أمان بياناتك الشخصية، وتُقاس قوة كلمة المرور استناداً إلى قدرتها على تحمل هجوم القوة الغاشمة من القراصنة، وتتشكل أقوى كلمات المرور من سلاسل عشوائية من الأحرف.

استخدم VPN على شبكة الواي فاي العامة

تحافظ على بياناتك من تطفل أشخاص آخرين متواجدين على نفس الشبكة العامة، كما يمكن لهذه الشبكات إخفاء نقل بياناتك، وتجنب الرقابة على الإنترنت، والسماح بالوصول إلى مجموعة متنوعة من المحتوى في جميع أنحاء العالم.

ضع في اعتبارك أذونات التطبيق

ينبغي فحص كافة الأذونات دائماً أثناء تثبيت التطبيق وإبطال أكبر عدد ممكن من الأذونات في إعدادات الجهاز. ويجب أيضاً أن تسأل نفسك ما إذا كان من المنطقي أن يطلب تطبيق ما بعض الأذونات، بحيث إذا طلب أحد التطبيقات الوصول إلى بيانات غير ملائمة لوظائفه، فهذا علامة تحذير رئيسية.

البحث في التطبيق أو الشركة

يمكن أن تساعدك عملية البحث عبر غوغل في معرفة ما إذا كان التطبيق آمناً، حيث ينبغي البحث عن اسم التطبيق مع عبارات مثل “ضحية بيانات”، لتخبرك نتائج البحث ما إذا كانت الشركة قد تعرضت لأي تسريب أو مشاكل خصوصية بيانات حديثة.

الحد من كشف بياناتك على منصات التواصل الاجتماعي

من الحكمة أن تحد من كمية المعلومات التي تشاركها على الشبكات الاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من المعلومات الضرورية، فكلما زادت المعلومات التي تقدمها في الملف الشخصي، كلما زادت إمكانية تعرض تلك المعلومات للخطر في حال حدوث خرق للبيانات.

حافظ على التحديثات

تعد مسألة تحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي والتطبيقات أمر ضروري، ويمكن أن تساعدك مسألة الحصول على آخر تحديثات النظام التشغيلي والتطبيقات في الحفاظ على جهازك وبياناتك وجعلها أكثر أماناً.

تنزيل التطبيقات من متاجر أبل وغوغل فقط

بالرغم من أن التطبيقات في متجر “آبل ستور” أو غوغل بلاي ليست جميعها موثوقة بنسبة 100%، لكن الخبراء يقولون إنه يجب عليك تنزيل التطبيقات من هذه الأماكن فقط.

حيث يتم التحقق من التطبيقات المتاحة على هذه المتاجر من أجل التأكد من أنها تلبي الجودة القياسية لحماية البيانات، كما أنها مجبرة تبعاً لذلك على توفير سياسة خصوصية تخبرك بكيفية حمايتها لبياناتك.