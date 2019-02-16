الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية الحشاء

صنعاء -الوئام:

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية مواقع جديد في مديرية الحشاء، غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر يمنية، إن قوات الجيش حررت موقع “الحديدة” غرب قرية حوشب، وقرية “نجد المكلة” بمنطقة الأحذوف، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية التي لاذت بالفرار، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت” في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأكدت المصادر، أن المعارك أسفرت عن مصرع 4 من عناصر الميليشيا الانقلابية، وجرح 5 آخرين.

وفجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية أثناء المعارك جسر “الزقماء”، وعدد من عبارات تصريف المياه، في محاولة فاشلة منها، لإعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني.