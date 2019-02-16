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بإشراف قيادات عسكرية وأمنية

اليمن.. إتلاف آلاف الألغام والعبوات الناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بالجوف

اليمن.. إتلاف آلاف الألغام والعبوات الناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بالجوف
weam.co/574051
اليمن - الوئام:

أتلف المركز التنفيذي التابع للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، باليمن، بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، أمس الجمعة، آلاف الألغام والعبوات الناسفة والبراميل المتفجرة كانت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران زرعتها في محافظة الجوف.

وجرت عملية إتلاف الألغام والمتفجرات الحوثية، التي تعد الثانية في غضون يومين، بحضور رسمي لقيادات عسكرية وأمنية وقيادات من السلطة المحلية بالمحافظة.

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد ركن أمين العقيلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني العاملة في الجوف، وبالتعاون مع المشروع السعودي (مسام) أتلفت كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة تُقدر بالآلاف وتشمل براميل متفجرة وألغام مضادة للدروع وأخرى فردية وعبوات متفجرة وقذائف لم تنفجر، وذلك في ثلاثة مواقع بمنطقة الاقفال في الأجاشر بمديرية اليتمة.

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