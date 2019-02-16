إصابة 7 في حرق مروع التهم شقة بجدة

جدة الوئام هاني الثبيتي

أصيب 7 أشخاص في حريق مروّع بإحدى الشقق السكنية بحي المروة في محافظة جدة.

وبحسب المعلومات المتوافرة فقد وقع الحادث مساء اليوم، وتمت السيطرة عليه من قِبل فِرق الدفاع المدني.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبو زيد؛ لـ”الوئام “، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغاً، مساء اليوم، عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فِرق إسعافية مع القائد الميداني محمد الشهري؛ بعد إخلاء فِرق الدفاع المدني الشقة من المصابين.

وأضاف أبو زيد؛ أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات:، وتم نقل 7 حالات ثلاث خطيرة على أثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الجدعاني و 4 حالات متوسطة الى مستشفى الملك فهد العام.