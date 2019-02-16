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الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

مصرع 3 وإصابة 4 في حادث تصادم بالطائف

مصرع 3 وإصابة 4 في حادث تصادم بالطائف
weam.co/574150

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 في حادث تصادم بين سيارتين على طريق وادي جليل في الطائف.

 

وتفصيلا أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بفرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف، أنه عند الساعة ٤:٢٧م تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغا يقتضي بوجود حادث تصادم بين سيارتين.

وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي، وعند وصول أول فرقة عند الساعة ٤:٤١م اتضح أن بالموقع ثلاث وفيات وأربع إصابات خطيرة نتيجة هذا التصادم ما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل الإصابات إلى المستشفى لإكمال اللازم.

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