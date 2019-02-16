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عاجل .. المملكة تُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال #سيناء المصرية

عاجل .. المملكة تُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال #سيناء المصرية
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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وما نتج عنه من مقتل وإصابة رجال أمن مصريين.
وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحية ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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