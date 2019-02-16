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غوارديولا يعتذر عن فعلته مع رياض محرز

غوارديولا يعتذر عن فعلته مع رياض محرز
weam.co/574153
الوئام - متابعات

أعرب الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أسفه للجزائري، رياض محرز، الذي لم يشركه أساسيا في تشكيلة الفريق بالدوري الممتاز منذ نهاية ديسمبر الماضي.

وشارك الدولي الجزائري أساسيا في كل مباريات كأسي الرابطة والاتحاد، لكنه لم يبدأ أي لقاء في البريميرليغ، خلال يناير وفبراير الجاري.

وردا على سؤال حول السبب في عدم إشراك نجم ليستر سيتي السابق أساسيا، قال غوارديولا: “نعم، لدي سبب. أنا السبب. هو بالتأكيد ليس مذنبا ولا يوجد أي سبب خاص”.

وأضاف غوارديولا: “أنا حزين من أجل محرز، إنه يتدرب بكل جدية، ويمتلك قدرات، وإمكانيات هائلة“.

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