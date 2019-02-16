قتيل و4 مصابين من رجال الأمن في أعمال شغب شمالي الأردن

الوئام - متابعات

لقي شخص مصرعه وجرح 6 على الأقل، بينهم 4 من رجال الشرطة بمحافظة عجلون في شمال الأردن، أثناء اندلاع أعمال شغب استمرت ليلا، وتلت شجارا على إثره رفض سائق سيارة الامتثال لأوامر دورية للشرطة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، السبت، إن “دورية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك” أوقفت “أثناء عملها في محافظة عجلون مساء الجمعة إحدى المركبات العمومية وبداخلها شخصان”.

وأضاف السرطاوي في بيان “عند الطلب منهما (الراكبان) إبراز اثباتاتهما الشخصية رفضا ذلك، وقاما بمقاومة طاقم الدورية”.

وتابع “قاما بالاتصال بمجموعة من أقاربهما وحضرت مجموعة منهم وقاموا بالتهجم على طواقم الدورية بالحجارة”.

وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن أنه “تم التعامل معهم بالغاز المسيل للدموع، وتفريقهم وتمت السيطرة وضبط الشخصين اللذين كانا داخل المركبة العمومية وتم اصطحابهما للمركز الأمني”.

وأشار السرطاوي إلى أن ذلك أسفر عن “إصابة 4 من طاقم الدورية وأضرار مادية في إحدى المركبات الامنية”.

وأردف “بعد ذلك عادت مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال الشغب وإغلاق للطريق العام وإلقاء الحجارة على المركبات المارة، وإطلاق العيارات النارية بصورة مباشرة باتجاه القوة الأمنية من داخل منطقة حرجية”.