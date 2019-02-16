التعليقات: 0

مصدر أمني عراقي يكشف مصير البغدادي

مصدر أمني عراقي يكشف مصير البغدادي
weam.co/574167
الوئام - متابعات

كشف مصدر أمني عراقي أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وخمسةً من وزرائه من بين المحاصرين على مقربة من الحدود العراقية السورية.

ووفقا لما ذكره المصدر لوكالة الأنباء الأردنية “بترا ” فإن قوة أميركية تحاصر عناصر #داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة.

وأضاف أن القوات العراقية تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين.

بينما لم تؤكد ولم تنف مصادر أمنية عراقية الخبر وسط تلميحات بأن من بين المحاصرين بمنطقة الباغوز السورية قياداتٍ مهمة لداعش.

روابط ذات صلة

لأول مرة منذ حوالي عام.. صدور تسجيل صوتي منسوب للبغدادي

لأول مرة منذ حوالي عام.. صدور تسجيل صوتي منسوب للبغدادي

مقتل نجل البغدادي

مقتل نجل البغدادي

الكشف عن مكان اختباء “البغدادي”

الكشف عن مكان اختباء “البغدادي”

«البنتاغون»: ليس لدينا معلومات حول مقتل «البغدادي».. والمرصد السوري يؤكد

«البنتاغون»: ليس لدينا معلومات حول مقتل «البغدادي».. والمرصد السوري يؤكد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>