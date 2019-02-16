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بعد اعتمادها من لجنة البت في اللوائح

وزارة الخدمة المدنية تُصدر اللائحة التنفيذية للموارد البشرية .. شاهد التفاصيل

وزارة الخدمة المدنية تُصدر اللائحة التنفيذية للموارد البشرية .. شاهد التفاصيل
weam.co/574168
الوئام-الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والتي صدرت يوم الخميس 9 جمادى الثاني 1440هـ، الموافق 14 فبراير من العام 2019م بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يوماً من تاريخ اعتمادها.

وقد جاءت اللوائح التنفيذية بصيغتها الجديدة كنتيجة نهائية للعديد من المراجعات والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز استراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية، من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، والكفاءة العالية، وتحقيق اللامركزية عبر تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل مباشر، ويعالج التحديات التطبيقية القائمة ويوائم بين القطاعين العام والخاص، ويحدث التغيير في مفهوم الوظيفة الحكومية ويعزز التحول إلى مفهوم الموارد البشرية.

يذكر أن تطوير ومراجعة نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية والتي تندرج ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف المناطة بها ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

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