بالثلاثة.. الهلال يقسو على الاتحاد السكندري المصري في كأس زايد

فاز فريق الهلال السعودي على الاتحاد السكندري المصري 3- 0، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة العربية (كأس زايد).
هدف أول لفريق الهلال، تمريرة أمامية من البريك وصلت إلى أندريه كاريللو في الجانب الأيمن الذي بدوره أرسل كرة عرضية واستلام رائع من كارلوس إدواردو بتسديدة قوية لداخل الشباك معلنًا عن الهدف الأول.
وفي الدقيقة 31 يسجل بافيتيمبي غوميز الثاني للهلال.. الشلهوب مرر كرة بينية ساقطة لداخل منطقة الجزاء، استقبلها غوميز بتسديدة مرت على يسار الهاني سليمان لداخل الشباك.
وفي الدقيقة 41 يضيف غوميز الثالث للفريق السعودي.