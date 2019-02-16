بالثلاثة.. الهلال يقسو على الاتحاد السكندري المصري في كأس زايد

فاز فريق الهلال السعودي على الاتحاد السكندري المصري 3- 0، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة العربية (كأس زايد).

هدف أول لفريق الهلال، تمريرة أمامية من البريك وصلت إلى أندريه كاريللو في الجانب الأيمن الذي بدوره أرسل كرة عرضية واستلام رائع من كارلوس إدواردو بتسديدة قوية لداخل الشباك معلنًا عن الهدف الأول.