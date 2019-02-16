التعليقات: 0

بعد سؤال موجه له

“كلوب” يزيد من حيرة جماهير ليفربول بشأن انتقال صلاح

“كلوب” يزيد من حيرة جماهير ليفربول بشأن انتقال صلاح
weam.co/574182
الوئام-متابعات

وضع الألماني، يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي حدا للتعاطي مع ما تداولته وسائل إعلام أوروبية بشأن “صفقة” تبادلية بين “الريدز” ويوفنتوس، ينتقل بموجبها النجم المصري، محمد صلاح، إلى “السيدة العجوز”.

وأوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن كلوب قرر عدم الحديث بشأن مقايضة نجم ليفربول محمد صلاح مع الأرجنتيني، باولا ديبالا، نجم يوفنتوس في الوقت الحالي، حيث يتقدم “الحمر” بفارق النقاط على مانشستر سيتي في سباق صدارة البريميرليغ.

ويفضل المدرب الألماني عدم التعاطي مع موضوع الصفقة التبادلية في الوقت الحاضر، والتركيز مع صلاح وزملاؤه من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

روابط ذات صلة

مرتضى منصور يهاجم صلاح: “إحنا بنحبك ركز في ليفربول”

مرتضى منصور يهاجم صلاح: “إحنا بنحبك ركز في ليفربول”

حقيقة لقاء صلاح وميسي في إعلانهما الأخير

حقيقة لقاء صلاح وميسي في إعلانهما الأخير

ثاني أغلى صفقة بالتاريخ.. رونالدو يشير إلى صلاح

ثاني أغلى صفقة بالتاريخ.. رونالدو يشير إلى صلاح

مفاجأة .. صلاح يقترب من العودة للدوري الإيطالي في ثاني أغلى صفقة في التاريخ

مفاجأة .. صلاح يقترب من العودة للدوري الإيطالي في ثاني أغلى صفقة في التاريخ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>