التعليقات: 0

وزير الإعلام اليمني: الجميع يعرف العلاقة الدافئة للحوثيين وإيران بالصهيونية العالمية

وزير الإعلام اليمني: الجميع يعرف العلاقة الدافئة للحوثيين وإيران بالصهيونية العالمية
weam.co/574183
الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن موقف الحكومة اليمنية من رفض التطبيع ثابت ومبدئي، والقضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى، وما نشاهده اليوم من مظاهر سطحية تقوم بها المليشيات الحوثية محاولة سمجة لتوظيف قضية فلسطين العادلة في سبيل خدمة أهداف إيران ونظام الملالي في طهران ولا يمت يصلة لعدالة القضية الفلسطينية.

وأضاف الإرياني، في تغريدة له عبر تويتر، أن المليشيا الحوثية حاولت الزج بمزيد من اليمنيين في محارق الموت والدفع بهم للقتال تحت شعارات خادعة، وكلنا يعرف العلاقة الدافئة التي تربط الحوثيين ومن خلفها نظام طهران بالصهيونية العالمية وليس ادل على ذلك من زيارات الحاخامات اليهود لطهران في اكثر من مناسبة تلبية لدعوة رسمية.

وتابع أنه لا يخفى على أحد الصفقات السرية بين المليشيا الحوثية الإيرانية وتل أبيب التي كشفت عن نفسها من خلال قيام الحوثيين بترحيل آخر اليهود اليمنيين الى فلسطين وتهريب واحدة من أقدم مخطوطات التوراة.

روابط ذات صلة

أول اعتراف إيراني رسمي بالفشل الفضائي

أول اعتراف إيراني رسمي بالفشل الفضائي

سفير: الحوثي يدعو أبناء اليمن للموت من أجل إيران

سفير: الحوثي يدعو أبناء اليمن للموت من أجل إيران

نائب الرئيس الأمريكي: لن نقف عاجزين بينما حلفاؤنا يشترون أسلحة من خصومنا

نائب الرئيس الأمريكي: لن نقف عاجزين بينما حلفاؤنا يشترون أسلحة من خصومنا

اليمن.. إتلاف آلاف الألغام والعبوات الناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بالجوف

اليمن.. إتلاف آلاف الألغام والعبوات الناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بالجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>