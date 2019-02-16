وزير الإعلام اليمني: الجميع يعرف العلاقة الدافئة للحوثيين وإيران بالصهيونية العالمية

الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن موقف الحكومة اليمنية من رفض التطبيع ثابت ومبدئي، والقضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى، وما نشاهده اليوم من مظاهر سطحية تقوم بها المليشيات الحوثية محاولة سمجة لتوظيف قضية فلسطين العادلة في سبيل خدمة أهداف إيران ونظام الملالي في طهران ولا يمت يصلة لعدالة القضية الفلسطينية.

وأضاف الإرياني، في تغريدة له عبر تويتر، أن المليشيا الحوثية حاولت الزج بمزيد من اليمنيين في محارق الموت والدفع بهم للقتال تحت شعارات خادعة، وكلنا يعرف العلاقة الدافئة التي تربط الحوثيين ومن خلفها نظام طهران بالصهيونية العالمية وليس ادل على ذلك من زيارات الحاخامات اليهود لطهران في اكثر من مناسبة تلبية لدعوة رسمية.

وتابع أنه لا يخفى على أحد الصفقات السرية بين المليشيا الحوثية الإيرانية وتل أبيب التي كشفت عن نفسها من خلال قيام الحوثيين بترحيل آخر اليهود اليمنيين الى فلسطين وتهريب واحدة من أقدم مخطوطات التوراة.