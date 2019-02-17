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تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. ضباب يحجب الرؤية في 3 مناطق

تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. ضباب يحجب الرؤية في 3 مناطق
weam.co/574188

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق الباحة وعسير والحدود الشمالية.

وقالت إن منطقة الباحة تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتشمل الحالة الباحة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23:30 مساء السبت، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأحد.

وشهدت منطقة عسير تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل أبها وخميس مشيط والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23:30 مساء السبت، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأحد.

وأصدرت تنبيهًا مماثلاً لمنطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل الحالة طريف وعرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23:30 مساء السبت، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأحد.

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