حمد الصنيع: “بيليتش” قادر.. و”الحكّام” تتجاهل طلبنا

الوئام - محمد بن نافع :

قال حمد الصنيع، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، إن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تجاهلت طلب النادي بإسناد مباريات الفريق لأطقم تحكيم أجنبية بالكامل وهذا لم يحدث أبدا من قبل على حد تعبيره، مضيفا: “في مباراة الرائد تواجد الحكم الرابع سعودي وكذلك مساعد حكم الـ”VAR” سعودي وهذا يعني تجاهل طلب نادي الاتحاد فالنادي لم يطلب شيئا صعبا أو مستحيلا”.

وتابع في تصريحات تلفزيوينة: “فيما يخص تعاقد النادي مع ناصر الشمراني أن المدرب متى ما أعرب عن حاجته لأي لاعب سواء كان ناصر الشمراني أو غيره في الفترة المقبلة لن تتردد الإدارة في استقطابه وناصر يملك تاريخا كبيرا”.

وبين نائب رئيس النادي أن المدرب بيليتش مدرب كبير ورائع وقادر على أن يقود الفريق في المرحلة المقبلة ويعيد الاتحاد ومسألة تغيير المدرب لم يتم مناقشتها في مجلس الإدارة إطلاقاً والمدرب يحظى بدعم كامل من إدارة النادي.