فوز الأميرة سيرين في أول مشاركة نسائية بمهرجان الإبل

الوئام - واس

منحت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة المركز الأول للفردية “السعودية” العائدة ملكيتها إلى الأميرة سيرين بنت عبد الرحمن بشوط فرديات الدق للون المجاهيم اليوم ، وذلك بعد المشاركة النسائية الأولى في المهرجان.

وتوجت اللجنة ذاتها حمد بن عوضه المري في المركز الثاني، وحقق زيد بن علي المري المركز الثالث، وجاء سند محسن المزروعي في المركز الرابع وحقق المركز الخامس فرج هادي المري.

من جانب آخر، تنطلق غدًا الأحد أشواط فرديات الجل في لون الشعل، واستبعدت اللجان الطبية فرديتين بسبب العبث، لتستعد 8 أخرى لخوض غمار التحكيم النهائية.

واستقبلت لجان الدخول اليوم فرديات الجل للون الحمر وأهلت 10 فرديات، فيما أبعدت اللجان 6 فرديات بسبب التهجين ليتبقى 4 فرديات تكمل إجراءات فحص اللجان الطبية غدًا.