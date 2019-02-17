مدريد- الوئام:

يحل جيرونا ضيفاً على ريال مدريد في استاد سانتياجو برنابيو اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 12 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني 2018-19.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

شدد سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، على أنَّ لاعبيه يستهدفون مواصلة الانتصارات، عندما يستضيف الفريق الملكي جيرونا،اليوم الأحد على ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“ بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

وقال سولاري، في المؤتمر الصحفي للمباراة: نحن بحالة جيدة جدًا. نحب التنافس، ونعيش لحظة تحفيزية مميزة. نريد الفوز غدًا، كما هو الحال في كل المباريات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

وعلق سولاري على أزمة لاعبه الإسباني سيرجيو راموس، باتهامه بتعمد الحصول على إنذار أمام أياكس، قائلًا: ”أنا لا أصنع القواعد. لقد أعطى تفسيرات حول الأمر“.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

وعن مسألة تجديد عقده، قال: أنا سعيد، الفريق يعمل بشكل جيد، ونشعر بالمتعة، مباراة الغد مهمة جدًا للفريق، لقد جددت عقدي قبل 3 أشهر ولدي عقد حتى عام 2021“.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

وعن جيرونا، أشار: هو فريق خطير جدًا، يستخدم أسلوبًا خاصًا، ويستخدمه بشكل جيد، ويجب علينا أن نتجنب المعاناة أمامهم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

وتابع: سنلعب من أجل الفوز، لا نفكر في البطاقات أو أي شيء آخر، الفوز فقط هو ما نفكر فيه.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

وأردف: فينيسيوس جونيور شاب صغير وهو يتطور في كل مباراة يلعب فيها، والجميع في الفريق يساعده، سوف نعمل بهدوء من أجله، هو رائع بالفعل.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

وعن إمكانية مشاركة ماركو أسينسيو في مركز المهاجم الصريح، أوضح: أسينسيو يستطيع اللعب في أي مركز في الهجوم، لقد أصبح قويًا جدًا منذ عودته من الإصابة سنقرر ما سنفعله.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

واختتم تصريحاته عن إمكانية عقوبة غاريث بيل؛ بسبب حركته أمام أتلتيكو مدريد، قائلًا: لقد أخذت القضية حجمًا كبيرًا.ويذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الاسباني لكرة القدم

المباراة : ريال مدريد ضد جيرونا الأسبوع: 24

الملعب: ملعب سانتياغو برنابيو

الحكم: غييرمو كوادرا فرنانديز

المعلق : احمد الطيب

التوقيت: الأحد 17 فبراير 2019،12 جمادى الآخرة 1440 هجريًا،13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة:

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 1 FR

Ziggo Sport Select HD

Varzish Sport HD

LaLiga TV Bar

beIN LaLiga HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 HD portugal