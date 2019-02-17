روما- الوئام:

يستضيف ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري فريق إنتر ميلان في مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الأحد الموافق 17-2-2019 مباراة تجمع النيراتزوري مع فريق سامبدوريا في مباراة يبحث فيها النيراتزوي عن الفوز وحصد الثلاث نقاط ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الكالتشيو الدوري الإيطالي 2018-2019.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر في الدوري الإيطالي

المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ويقود المباراة صافرة الحكم دانييلي دوفيري حيث تتواصل منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لليوم الثالث على التوالي وقبل الأخير.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر في الدوري الإيطالي

وانطلقت أول أمس بمواجهة يوفنتوس وفروسينوني، ثم استكملت أمس بمباراتين جديدتين، في حين تقام ست مباريات اليوم، وذلك حينما يحل سامبدوريا ضيفاً على نظيره إنتر ميلان، في حين يختتمها روما أمام بولونيا غداً.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويدخل فريق إنتر ميلان اللقاء في المركز الثالث برصيد ثلاث وأربعين نقطة، متأخراً بفارق عشرين نقطة عن القمة، وبتسع نقاط عن صاحب المركز الثاني نابولي فيما يتفوق بأربع نقاط عن ملاحقه ميلان، حيث تمكن النيراتزوري من تحقيق ثلاثة عشر انتصاراً وتعادل في أربع مباريات وخسر ستاً.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر في الدوري الإيطالي

على الجانب الآخر، يدخل فريق سامبدوريا اللقاء في المركز التاسع برصيد ثلاث وثلاثين نقطة، متفوقاً بفارق نقطة وحيدة على ملاحقه فيورنتينا، ومتأخراً بنفس الفارق عن سابقه تورينو، حيث خرج ضيوف مباراة اليوم، من الجولات السابقة بتسعة انتصارات وتعادل في ست مباريات وخسروا ثماني.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر في الدوري الإيطالي

وخلال لقاء الذهاب من الموسم الحالي، تمكن فريق إنتر ميلان من العودة بالنقاط الثلاث من ملعب لويجي فيراريس بعدما حقق الفوز بهدف دون رد عل حساب سامبدوريا، في حين حقق الفوز ذهاباً، وإياباً الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر في الدوري الإيطالي

في حين تفوق سامبدوريا الموسم قبل السابق في مواجهتي الذهاب والإياب ويسعى فريق إنتر للحفاظ على نغمة الانتصارات التي تمكن من استعادتها بالجولة السابقة على حساب بارما بعد غياب ثلاث جولات شهدت خسارة ثماني نقاط، وتسببت في توسيع الفارق مع نابولي، في حين يأمل سامبدوريا في تحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارتين متتاليتين.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

البطولة: الدوري الإيطالي 2018-2019

المباراة: إنتر ميلان ضد سامبدوريا

الملعب: ملعب جوزيبي مياتزا

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 17-2-2019

17:00 بتوقيت جرينتش

19:00 بتوقيت القاهرة

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

المعلق: محمد بركات

القنوات الناقلة:

قناة بي أن سبورت HD4