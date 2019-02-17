باريس- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الأحد الموافق 17-2-2019 فريق باريس سان جيرمان وسانت ايتيان في مرحلة الاياب للدوري الفرنسي 2018-2019 ضمن الجولة الخامسة والعشرون.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت ايتيان بث مباشر في الدوري الفرنسي

وسنكون علي موعد مع موقعة ستاد جيوفروى جيشار التي ستجمع بين سانت ايتيان صاحب الارض والجمهور وبين باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت ايتيان بث مباشر في الدوري الفرنسي

ففي ذهاب الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي نجح باريس سان جيرمان في التفوق علي سانت ايتيان في لقاء اقيم علي ملعب حديقة الامراء ونجح باريس في الفوز بنتيجة 4-0 في مباراة شهدت حصول النجم التونسي وهبي الخزري علي بطاقة صفراء وسجل اهداف باريس سان جيرمان كلا من دراكسلر وكافاني ودي ماريا وموسي ديابا ليفوز الفريق الباريسي بالثلاث نقاط حينها.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت ايتيان بث مباشر في الدوري الفرنسي

وخلال 82 مواجهة بين الفريقين في مختلف البطولات نجح باريس سان جيرمان في الفوز علي سانت ايتيان في 44 مباراة مقابل 13 انتصار فقط لصالح فريق سانت ايتيان.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت ايتيان بث مباشر في الدوري الفرنسي

وتعادل الفريقين في 25 مباراة وسجل لاعبي باريس سان جيرمان 143 مقابل 73 هدف لصالح فريق سانت ايتيان لذا فالتفوق يصب لصالح باريس سان جيرمان في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت ايتيان بث مباشر في الدوري الفرنسي

وتوقعت شبكة هو سكورد البريطانية التشكيلة التي سيدخل بها الفريق الباريسي اللقاء.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

في حراسة المرمي: الفونس اريولا.

في خط الدفاع: دانييل الفيس – ماركينيوس – بريسنال كيمبيمبي – لايفن كورزاوا .

في خط الوسط: جوليان دراكسلر – لياندرو باريديس- كريستوفر نكونكو.

في خط الهجوم: كيليان مبابي – موسى ديابي وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج .

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت ايتيان بث مباشر في الدوري الفرنسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت ايتيان في الدوري الفرنسي

البطولة: الدوري الفرنسي

المباراة: باريس سان جيرمان ضد سانت إيتيان الدور الثاني الأسبوع الخامس والعشرون

الملعب: استاد جيوفروى جيشار

توقيت المباراة: اليوم الاحد 17 فبراير 2019 الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 6