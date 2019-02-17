تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في مديرية السجون

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح عدد من الوظائف الصحية المؤقتة (لوكم) للرجال والنساء السعوديين وغير السعوديين في مدينة الرياض وجدة وجازان بمسمى طبيب مقيم .

ومن ضمن الشروط والمتطلبات أن تكون الشهادة المطلوبة بكالوريوس في الطب والجراحة وحاصل على بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي سوف تحدد لاحقاً وصورة من إثبات الهوية الوطنية (للسعوديين) وصورة من إقامة العمل سارية المفعول لغير السعوديين.

وموافقة جهة العمل التي يعمل بها غير السعوديين وصورة من المؤهلات العلمية والعملية والسيرة الذاتية.

وللتقديم ترسل السيرة الذاتية مع الوثائق المطلوبة إلى البريد الإلكتروني :

Locum@moimsd.gov.sa

وذلك في موعد أقصاه اسبوعين من تاريخه وسيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط.