الآلاف من تطبيقات أندرويد تنتهك قواعد تتبع الإعلانات

متابعات- الوئام:

توصلت دراسة جديدة أجراها المعهد الدولي لعلوم الكمبيوتر ICSI في بيركلي بولاية كاليفورنيا، وهو منظمة أبحاث مستقلة غير ربحية تأسست في عام 1988، إلى أن أكثر من 18 ألف تطبيق أندرويد يمكنها إنشاء سجلات دائمة للمستخدمين، حتى عندما يحاولون إيقاف التتبع، مما يعني أن إيقاف تتبع المعلنين لمستخدمي أندرويد ليس سهلًا كما يبدو.

واكتشف المعهد أن العديد من التطبيقات الشائعة يمكنها متابعة أنشطة الإنترنت حتى عند محاولة استخدام عناصر التحكم بالخصوصية في أندرويد لإيقافها.

وتعمد التطبيقات المعنية إلى جمع معرف الإعلانات الرقمي من هاتف المستخدم كطريقة لعرض الإعلانات الموجهة.

وفي حال كان المستخدم يريد إلغاء الاشتراك، فكل ما عليه فعله هو الانتقال إلى إعدادات الهاتف وإعادة تعيين معرف الإعلانات، لكن المعهد الدولي لعلوم الكمبيوتر اكتشف أن العديد من التطبيقات الشائعة تفعل ما هو أكثر من مجرد جمع معرف الإعلانات الرقمي من هواتف أندرويد.

كما أوضحت الدراسة أن التطبيقات تجمع معرفات أخرى، مثل الرقم التسلسلي للجهاز ورقم IMEI ومؤشرات أخرى للأجهزة أو الشبكات، والتي لا يمكن إعادة تعيين أي منها.

ويبدو أيضاً أن جمع البيانات ينتهك سياسات المطورين الخاصة بشركة غوغل، والتي تمنع التطبيقات من جمع معرف الإعلانات مع معلومات الجهاز.

ووفقًا لنتائج الدراسة، فإن بعضاً من تطبيقات أندرويد الأكثر شعبية، مع الملايين من عمليات التثبيت، تمارس هذه التصرفات، إذ يتم إرسال الكثير من البيانات إلى شبكات إعلانات مختلفة.